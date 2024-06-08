İnegölspor'un, 25 Mayıs’ta ilk kongre toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için 1 Haziran’a ertelenmişti. 1 Haziran’da Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yeniden ertelenmişti. İnegölspor resmi sosyal medya hesabından kongrenin yeniden ertelendiği duyurulmuştu.

Sosyal medyada şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüzün olağan seçimli genel kurulu 09.06.2024 Pazar günü saat 19.00’a ertelenmiştir”.

Osman Sevim’in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği İnegölspor’da sıcak gelişmeler yaşandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban aralarında başkanlık için ismi geçen Abdurrahman Maksutlar, Ali Şahin, Bekir Ergün, Cavit Ünalan, Cihan Bozacılar ve Mustafa Arıcı ile Gastro İnegöl’de bir araya geldiği öğrenildi. İnegölspor’un geleceğinin konuşulduğu toplantıda, muhtemel başkan adayları, borçlar ve izlenecek yol haritaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Muhabir: İBRAHİM USLU