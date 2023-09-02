LPG'ye 5 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam bekleniyor.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim gelmişti.Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, LPG'de 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere şu anki değerlere göre 1.5 lira zam bekleniyor.

Bu zamla birlikte LPG'nin güncel fiyatı 17,5 lirayı geçecek.