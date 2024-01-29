Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık satış noktaları denetlendi.

Su ürünlerinin sürdürülebilir olması için yapılan denetimlerde, tezgahlarda satışa sunulan balıkların tazeliği ve boy kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelerde su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği ve düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda çalışanlara bilgilendirme yapıldı.