Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince gerçekleşen trafik denetimlerde 120 araca cezai işlem uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazaların yoğun olduğu kavşak, cadde ve sokaklarda motosiklet ve araç yönelik denetimler gerçekleştirdi.

İki gün gerçekleşen denetimler 215 araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda 47 adet kask takmamak, 15 adet emniyet kemeri kullanmamak, 15 adet hız ihlali, 5 adet hatalı şerit değiştirerek trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek, 5 adet sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 adet alkollü araç kullanmak, 4 adet yetersiz ehliyetle araç kullanma, 4 adet trafik işaretlerine ve levhalarına uymamak, 3 adet dur ikazına uymamak, 3 adet seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 3 adet muayenesiz araç kullanmak, 3 adet yaya yol vermemek, 3 adet kırmızı ışık ihlali, 1 adet sigortasız araç kullanmak ve 4 adet diğer ihlallerden olmak üzere toplamda 120 araca cezai işlem uygulandı.