Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sürücülere yönelik polis tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere cezai işlem uygulandı. Lüleburgaz ilçesinin birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kural hatası yapan ve evraklarında eksiklikleri görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde ihlali ve eksikliği tespit edilen 281 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.