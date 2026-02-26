Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen eğitim programında, meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri üreticilere hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Alanında uzman teknik personel tarafından verilen eğitimde, budamanın verim artışına etkisi, hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru kesim yöntemleri ile ağaç formunun korunmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Uygulama bölümünde üreticilerle birlikte sahaya inen ekipler, doğru budama zamanlaması, dal seçimi ve kesim açıları konusunda birebir gösterim yaptı. Katılımcılar, hatalı budamanın ürün kaybına yol açabileceği, bilinçli ve planlı budamanın ise hem kaliteyi hem de rekolteyi artıracağı konusunda bilgilendirildi.

Yetkililer, üreticilerin teknik bilgiyle donatılmasının tarımsal üretimde sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti.