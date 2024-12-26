Lüleburgaz ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere karşı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Murat Hüdavendigar Caddesi'nde dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denetimde vatandaşların duygularını istismar eden bir dilenci yakalandı. Dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Dilencilik yapan şahsa Kabahatler Kanunu’ndan ceza yazıldı. İlçe genelinde dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.