Ori and the Will of the Wisps Oyun Detayları

Çıkış Tarihi: 11 Şubat 2020 (PC, Xbox One)

11 Şubat 2020 (PC, Xbox One) Sistem Gereksinimleri: Düşük

Düşük Tür: Metroidvania tarzı Macera platform oyunu

Metroidvania tarzı Macera platform oyunu Geliştirici: Moon Studios

Moon Studios Yayıncı: Xbox Game Studios

Ori and the Will of the Wisps, 2015’te beğenilen popüler Ori and the Blind Forest’ın yeni devamı. Orijinal gibi, Ori and the Will of the Wisps, üç farklı türe yoğun bir şekilde dayanır. Birincisi, platform türü, Metroidvania tarzı macera türünde ikincisi ve üçüncü olarak bulmaca temelli çevresel problem çözme.

İlerleme ve bulmaca çözme yoluyla, oyuncu bu kez bir parça sisteminde barındırılan yeni yeteneklerin kilidini açar. Bunlar, daha önce tamamlanmış alanlardaki kapalı alanlara erişim sağlar. Metroidvania türünün hayranları ve orijinali bilenler için tamamen aşina olacak bir kalıp.

Önceki Ori başlığında olduğu gibi oyuncular, Nibel ormanının tanıdık yerlerinin ötesine geçerek kaderini ortaya çıkarmak için bir keşif yolculuğuna çıkarken, koruyucu ruh olan Ori rolünü yeniden canlandırıyorlar.

Bugüne kadar yayınlanan fragmanlardan Ori and the Will of the Wisps, serinin ilk girişiyle aynı tuhaf adımları takip edecek ve oyunculara ustalıkla hazırlanmış atmosferik bir dünyanın her köşesini keşfetme şansı sunacak.

Ori and the Will of the Wisps başlangıçta 2019’da piyasaya sürülmek üzere planlanmıştı ancak E3 2019’da duyurulduğu gibi 2020’ye geri çekildi.

Ori and the Will of the Wisps Öngörülen Minimum Gereksinimler

CPU: Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz / AMD Athlon 64 X2 Çift Çekirdekli 5600+

RAM: 4 GB

HDD: 9 GB depolama alanı

GPU: AMD Radeon HD 6770 veya NVIDIA GeForce GTX 550 Ti

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8, Windows 10

DirectX: Sürüm 9

Ekran Çözünürlüğü: 720p

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Ori and the Will of the Wisps Öngörülen Önerilen Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8GHz / AMD FX-6120

RAM: 4 GB

HDD: 8 GB depolama alanı

GPU: NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD 7850

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1, Windows 10

DirectX: Sürüm 9

Ekran Çözünürlüğü: 1080p

Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Yukarıdaki sistem gereksinimlerinin, Ori ve Will of the Wisps hakkında bildiklerimize ve ilk Ori oyununun performansına dayanan bilgilendirilmiş tahminler olduğunu vurgulamalıyız. Bu nedenle, bunları müjde olarak kabul etmeyin, daha çok Moon Studios’un resmi sistem gereksinimlerini yayınlaması beklentisiyle bir beyzbol sahası tahmini olarak alın. Haber çıktığında bu makaleyi mutlaka güncelleyeceğiz.

Ori and the Will of the Wisps’in, grafikler açısından gözler için gerçek bir ziyafet sunması planlanmasına rağmen, talepkar olması beklenmediği hemen anlaşılıyor.

RAM gereksinimleri, 8 GB depolama alanı gereksinimi gibi düşüktür; bu, çoğu modern oyunlarda 50 GB’tan 100 GB’a hoş bir değişikliktir. CPU talepleri, GPU’ya kıyasla biraz yüksek, ancak son beş yılda inşa edilen veya satın alınan isme layık herhangi bir oyun teçhizatı için hiçbir şey yok.

Minimum sistem gereksinimleri, 720p çözünürlükle 30 FPS ve düşükten ortaya ayarlarda net olmalıdır. Önerilen gereksinimlere gelince, bunlar, yüksek ve hatta ultra seviyeye itilen ayarlarla performansı 1080p’de hoş bir 60 FPS’ye yükseltir.

Bir kez daha, bunlar tahminler, ancak Ori ve Will of the Wisps’in, performans ve grafiksel doğruluk arasında mutlu bir denge bulmak için üzerinde oynayabilecekleri bir dizi oyun içi grafik ayarı sunmasını bekliyoruz.