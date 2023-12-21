Komünist Başkan lakabıyla da tanınan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TELE1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçiminde nereden aday gösterilebileceği sorusuna yanıt verdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDEN ADAY OLABİLİR

Komünist Başkan Maçoğlu, Dersim Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Aydın’da bazı ilçe belediyeleri konusunda araştırmalar yapıldığını, araştırma sonuçları ve ittifak yaptıkları siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ile yapılacak görüşmelerin ardından nereden aday olacağına karar verileceğini aktardı.

Gazeteci Ferit Demir, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batı illerinden bir ilçeden aday gösterileceğini iddia etmişti.