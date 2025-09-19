Apple’ın TSİ 20.00’de başlayan etkinliğinde iPhone 17 serisi resmen tanıtıldı. Yeni modellerden iPhone 17 Air, Türkiye’de 97.999 TL fiyatla satışa sunulurken, iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 107.999 TL olarak belirlendi.

Kuyruk Oluştu

Yeni çıkan modeli almak için ise İstanbul'da kuyruk oluşmaya başladı. iPhone 17'ye kavuşmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Zorlu Center önüne geldi.

Dakikalarca Beklediler

Zorlu Center'ın önüne gelen vatandaşlar, yeni telefonlarına kavuşmak için uzun süre bekledi. Bazılarının geceden geldiği ve bekleme sırası için de liste yapıldığı görüldü.