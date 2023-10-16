Bursa’da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut sahaları yenileyen, sporun tabana yayılması için yaz ve kış spor okulları gibi projelerle her zaman sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, kente ‘branşlara özel’ spor tesisleri kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesislerle Bursa’nın sporda kalbi olan Veysel Karani Mahallesi’ne şimdi de okçuluk tesisi kazandırdı. Projede, 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor. Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri, çevre düzenlemesi ve otoparkı ile Bursa’da okçuluğun kalbinin de attığı yer olacak tesislerde, Bursa’yı ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek madalyalı okçular yetişecek.

Gençlik merkezli projeler

Tesisin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere yönelik projelerle pek çok ödül aldıklarını, gençlerin enerjisinin Bursa’yı ve Türkiye’yi daha aydınlık bir noktaya taşıyacak çok değerli kaynaklar olarak gördüklerini söyledi. Bu nedenle gençlik merkezli projelere özel bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Onların milli, manevi, kültürel değerlerle yetişmeleri, sanatsal ve sportif etkinliklere katılmaları için önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gençlik merkezleri ve millet kıraathanelerinde gençlerimiz ders çalışabiliyor, ücretsiz internet kullanabiliyor ve kütüphane hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabiliyor. Deniz kampı, izcilik kampı ve doğa kampı gibi etkinliklerle gençlerimizin ve öğrencilerimizin yaz tatillerinde nitelikli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz. Atölye çalışmaları, şenlik, festival, gezi programları, moral akşamları, konser, söyleşi, konferans gibi etkinliklerle gençlerin, zamanlarını dolu dolu değerlendirebilecekleri etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlere deneme kitapçığı, soru bankası dağıtımları ve ücretsiz YKS kursları ile destek veriyoruz. Yine BURSKOOP marifetiyle 5 bin meslek lisesi ve 5 bin üniversite öğrencimize burs veriyoruz” dedi.

Yeni Mete Gazoz’lar yetişecek

Sporun gücünü ve faydalarını çok iyi bildiklerini bu nedenle de spora da önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Spor tesislerimizi modernize ediyor, yeni spor alanları açıyor, spor kulüplerimize ve sporcularımıza destek oluyoruz. Ata sporlarımızı da kültürel miras olarak görüp sahip çıkıyoruz. Bugün bir araya gelme amacımız olan okçuluk ise bizim için önemli bir spor dalı. İçinde bulunduğumuz geniş bölge de tarihî öneme sahip. Türklerin en tanınmış sporlarından olan okçuluk için şehrimizde ok meydanı mevcuttu ve rekor kıranların adlarına taş dikilirdi. Bursa, Türk okçuluk tarihinde özel bir yere de sahiptir ve Bursa’dan çok sayıda okçu yetişmiştir. Herkesçe bilinen Okçu Şuca da Bursa’dan yetişen değerli isimlerden birisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak; futbol, atletizm, yüzme, tenis ve salon sporlarının yapıldığı tesisler ile Bursa’nın sporda kalbi olan bölgeye şimdi de okçuluk tesisi armağan ediyoruz. 38 geleneksel, 5 olimpik okçuluk kulübü ve toplamda 1420 lisanslı sporcu ile okçuluk alanında Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz. Buradan, Mete Gazoz evladımız gibi nice başarılı sporcu yetişmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile her gün yeni bir güzelliğe imza atıklarını söyledi. Okçuluk Tesisi’nin de ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Yavuz, “Atıcılar olarak da isimlendirilen bu alan fetihten sonra atlı okçuluk ve yarışmaların yapıldığı bir mekan. Bu mekanın aynı mana ile güncellenmesi çok anlamlı. Mete Gazoz gibi uluslararası arenada bizleri gururlandıracak birçok gencimizin yetişmesinin altyapısı olacak. Bu mekanı kullanacak tüm sporcu gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Veysel Karani Mahallesi Muhtarı Mustafa Gezgin de sadece okçuluk tesisi değil, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallelerine pek çok hizmet yapıldığını belirterek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Kurdele kesilmesinin ardından tesisi gezen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçularının atışlarını izledi. Başkan Aktaş da eline yayı alıp, hedef tahtasına ok attı.