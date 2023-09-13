Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini ifade ederek, göçüğün boyutu ve madende kaç kişinin etkilendiği hakkında net bilgi alınamadığını belirtti. Şu an için bölgede çalışan maden işçilerinin kullandığı baretlerde yer alan çiplerin incelenmesiyle kaç kişinin göçüğün etkisi altında olduğunun kesinlik kazanacağını açıkladı.