Kaza, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır-Yüreğil grup yolu üzeri ilçe merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem D. (51) yönetimindeki kaolin madeni yüklü 43 ABS 510 plakalı kamyon, virajı alamayarak devrildi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sürücü Sındırgı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Balıkesir’e sevk edildi.

Geçici bir süre kapalı kalan yol Sındırgı Belediyesi ekiplerince açıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA