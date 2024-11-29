Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Çakmak sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BFT 130 plakalı otomobile, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Durumu fark eden araç sahibi emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından otomobilde inceleme yapıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz