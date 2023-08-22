Son üç gün içerisinde yaşanan olaylarda bir kadın ve genç kızın tacize uğraması sonucu başlayan olaylar, nöbet tutan mahalle sakinleri ve polis ekiplerinin çabalarıyla sonuçlandı. İşte yaşanan olayların detayları:

Olay, Ceylanlı Sokak'ta meydana geldi. 20 yaşındaki bir madde bağımlısı şüpheli, geçtiğimiz cumartesi günü bir markete girdi ve içeride bulunan kadını taciz etti. Kadın, korku içerisinde kaçarken, aynı esnada markete ekmek almaya gelen 14 yaşındaki bir genç kız da bu şüpheliyle karşılaştı. Genç kız da şüpheli tarafından tacize uğradı ve komşu esnaflara sığındı. Şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

Bu olayların ardından mahalle sakinleri, zanlıyı yakalamak amacıyla nöbet tutmaya başladı. Ancak, şüpheli olay yerinde çıkan karışıklığı fırsat bilerek kaçmayı başardı. Mahalleli ve polis ekipleri bir araya gelerek şüpheliyi takip etmeye başladı. Bu süreçte, bir mahalle sakini olan Ömer Karagöl, motosikletiyle şüpheliyi yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta fark etti. İhbar sonrası İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti ve şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin önce hastaneye ardından polis karakoluna götürüldüğü belirtildi. Zanlının ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Zanlının Gaziantep'ten geldiği ve daha önce cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı bilgisi verildi.

Taciz olaylarına maruz kalan genç kızın babası Metin B., yaşanan olayları anlatırken, madde bağımlısı şüphelinin önce markette çalışan kadını, ardından da kızını taciz ettiğini ifade etti. Babası, kızının şüpheliyi görmediği için ekmek almaya gönderildiğini, ancak şüpheliyle karşılaşarak tacize uğradığını dile getirdi. Mahalleli olarak şüpheliyi yakalamaya çalıştıklarını ancak kaçmayı başardığını ve sonunda polis ekiplerinin yardımıyla şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüpheliyi durduran ve yakalayan Ömer Karagöl, şahsın mahalledeki kadın ve genç kıza yönelik tacizlerini teyit etti. Mahalle sakinleri olarak şüpheliyi yakalamak için nöbet tuttuklarını ve sonunda başarılı olduklarını söyledi. Karagöl, motosikletiyle şüpheliyi takip ederek polise haber verdiğini ve şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.