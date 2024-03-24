Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak’ta yaklaşık 30 yıldır kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından üstyapı çalışmalarında da sona geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Sorunu çözeceklerine dair mahalle halkına söz verdiğini ve hemen ardından çalışmalara başladıklarını söyleyen Hürriyet, "11 binanın kamulaştırma işlemini yaptık. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yıkıma başladık. Üstyapısını da güzelleştirmeye başladık. Burayı estetik bir görünüme kavuşturuyoruz. Çok geniş bir cadde oldu. Altyapısını da yeniledik. Elektrik hatları değişti. Bizim güzel aydınlatma direklerimizi de yerleştiriyoruz. Kaldırımları da estetik şekilde oluşturduk. Tüm gücümüzle mahallelerimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Birçok sıkıntılara rağmen şikayet etmeden yolumuza devam ediyoruz. Kaynaklarımızı halk için kullanıyoruz. Bu kentin parasını bu kente harcıyoruz. Kendi ekipmanlarımız, kendi ekiplerimiz ve satın aldığımız kendi iş makinelerimizle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Burası artık İzmit’in en prestijli sokağı oldu"

Çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ise "Mahallemiz adına, muhtarlığımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Çok beğendim. Bu alan yıllardır adeta kangren olmuş gibiydi. Beklentiler vardı. Burası artık İzmit’in en prestijli sokağı oldu. Böyle bir örneği yok İzmit’te" diye konuştu.