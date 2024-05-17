Bursa’da sarmaşıkta mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Yeşil Cami yanında sarmaşıkların arasında bir kedinin miyavlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Sarmaşıkların arasında mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: iha