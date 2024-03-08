Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten, Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi;

"Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz.️ Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 📌Ruhsatsız tabancalar, 📌Pompalı tüfek ve av tüfekleri 📌Çok miktarda uyuşturucu madde ile 📌Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.