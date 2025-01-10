Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde sabah saat 09:00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, Uğur Ceylan (32) idaresindeki 31 YD 932 plakalı çekici, Adıyaman’dan Malatya’ya doğru seyrederken, aracın kontrolünü kayboldu. Kazanın ardından çekici ve dorsesi yola devrildi. Kazanın ardından yol, Adıyaman-Malatya istikametine tamamen kapanırken, trafik çift yönlü olarak Malatya-Adıyaman istikametine yönlendirildi. Kazanın sebebi araştırılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.