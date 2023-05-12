Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, ilimizi büyük ölçüde etkileyen 6 Şubat depreminin ardından yapılması planlanan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında çocukların taleplerinin yer aldığı bir basın açıklaması düzenlediler.“Bu Şehir Bizim Geleceğimiz ve Geleceğimiz için Söz Sahibi Olmak İstiyoruz” MALATYA (İGFA) - Depremin oluşturduğu tahribata dikkat çekmek için çarşı merkezinde bir basın açıklaması yapan Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde, “6 Şubat’ta Malatya’mızın etkilendiği büyükdepremin ardından, hepimiz büyük travmalar yaşadık. Şehrimizde büyük yıkımlar yaşandı. Okullarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz hatta oyun alanlarımız hasar gördü. Bu durumdan en çok biz çocuklar etkilendik” dedi.

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak yaşanan büyük deprem sonrası deprem yaraları sarılırken Malatya’daki çocukların istek ve taleplerini dile getirmek istediklerini belirten Güde, isteklerini şöyle sıraladı:

- Deprem ile alakalı koruyucu önlemler kapsamında özelikle çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

- Depremin çocuklar üzerinde yaşatmış olduğu travmaların etkisini azaltmak için uzmanlar tarafından psikolojik destek verilmesi

- Malatya ile yeni planlamalar yapılırken özelikle çocukların vakit geçirebileceği parklar, eğlence alanları gibi sosyal donatılara ağırlık verilmesi

- Her öğrencinin kendi okulunda güvenilir ve konforlu şekilde eğitim hayatını sürdürmesi

- Toplu ulaşım konusunda aksaklıkların giderilmesi

- Ağır hasarlı binaların güvenlik açısından sorun oluşturmaması için bir an önce yıkılması

- Çocukların eğlenceli ve nitelikli zaman geçirmeleri için çeşitli kurs programlarının ilgili kurumlar tarafından açılmasını talep ediyoruz” dedi.