Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya geneline daha sağlıklı ve temiz içme suyunu abonelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere diğer 11 ilçede bulunan depolarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü; kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefleyerek, abonelere kaliteli ve kesintisiz içmesuyu hizmeti sunabilmek için kendi imkân ve çabalarıyla içmesuyu depoları, içmesuyu terfi merkezlerinin temizlik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Malatya genelinde sürekli ve sağlıklı su temini sağlamak adına 7/24 çalışma prensibiyle hareket eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere diğer 11 ilçede su kaynakları ve içmesuyu depolarında çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kapsamında Akçadağ İlçesi Altunlu, Aksaray, Darıca, Aşağı Örüçkü, Develi, Doğanlar’a bağlı Hüsneler Mezrası, Keleşler, Ilıcak, Kadı İbrahim Kahyalı, Karapınar, Kozluca, Ören, Tataruşağı, Tataruşağı Mezrası, Yalınkaya, Yukarı Örüçkü, Bozolar Mezrası, Büyükçimiş, Çobanuşağı, Kasımuşağı, Sarıhacı Mahallesi’nde bulunan içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlandı.