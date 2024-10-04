Malatya Büyükşehir Belediyesi ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık’ konusunda bir farkındalık eğitim verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Merkezi’nde (MABESEM) yapılan ve üç oturum şeklinde düzenlenen ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık’ konulu farkındalık eğitimine Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda personel katılım sağladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Enerji Aydınlatma Müdürlüğü tarafından MABESEM konferans salonunda verilen hizmet içi farkındalık eğitiminde “İklim Değişiyor Biz Neden Değişmiyoruz”, “Yenilenebilir Enerji” ve “Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği” konularına yer verildi. Eğitim semineri, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şube Müdürlüğü çalışanlarından Kimya Mühendisi Özden Şahin ve Fen İşleri Dairesi Enerji Aydınlatma Şube Müdürü Akif Şekerci tarafından verildi.

Farkındalık eğitiminin ilk oturumunda, iklim değişikliğinin, dünyamızda ve ülkemizdeki olumsuz etkileri yaşanan örneklerle anlatılırken, olumsuz etkilerinin ise en aza indirebilinmesi hakkında çözüm önerileri sunuldu. İkinci oturumda da; yenilenebilir enerji kaynakların ülkemizde daha aktif kullanılması gerektiği vurgulandı. Son oturumda ise enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda bilgi verilerek, bireysel ve kurumsal olarak enerji tasarrufunun nasıl yapılabileceği katılımcılara anlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Dairesi’nin düzenlediği ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık’ konulu farkındalık eğitimleri 2023-2024 eğitim yılında 99 okulda, yaklaşık 900 öğrenciye anlatıldı. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında da Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık’ konulu farkındalık eğitimlerinin verileceği de belirtildi.