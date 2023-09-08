Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da 2023 Yüksek Öğretim Sınavına girerek, derece yapan öğrencilerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sınavda başarıyı yakalayan öğrenciler için her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Gürkan, gençlerin geleceğin teminatı olduğunun altını çizdi.MALATYA (İGFA) - Malatya’da, 2023 Yüksek Öğretim Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerden 33’ü Türkiye sıralamasında ilk bin arasına girmeyi başardı. Bu öğrencilerden 4’ü sözel bölümden, 1’i yabancı dil testinden, 4’ü eşit ağılık bölümünden ve 23’ü ise sayısal bölümden ilk bin sıralamasına girdi.

Düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

BAKIR: BİZLERİ GURURLANDIRMAYA DEVAM ETMENİZİ UMUYORUM

Zor şartlarda başarıyı elde eden öğrencileri tebrik edenMalatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ince düşüncesiyle, ev sahipliğinde bir araya geldik. 10 bin 259 öğrencimiz vardı. Malatya’da 12 bine yakın öğrencimiz vardı ancak depremden sonra bu rakamda azalma oldu. Bu zor şartlarda bu başarıyı sağlayan, emek veren, şehrimizi ve bizleri gururlandıran kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da bizleri gururlandırmaya devam etmenizi umuyorum” diye konuştu.

GÜRKAN: GELECEĞİMİZİ GENÇLERİMİZE BORÇLUYUZ

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gerekli gayreti göstereceklerini Başkan Gürkan, anne-baba ve öğretmenlerin vermiş oldukları bu emeğin karşısında verilen emekleri karşılıksız bırakmayan öğrencileri de kutladı.

Öğrencileri sınavda göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik edenMalatya Valisi Ersin Yazıcı, “Bu hayat yolculuğunda önce iyi insan olmanız gerektiğini unutmayın. İyi insan örnek insan ve işini iyi yapan insan yaşamı boyunca ne pozisyonda olursa olsun saygı görür. Siz kazandığınız başarıyla bu saygıyı hak ediyorsunuz ama lütfen bunu iyi insan profili ile de taçlandırın” dedi.