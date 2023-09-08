Hamilelik döneminde ve hamilelik sona erdikten sonra anne vücudunda bazı deformasyonlar görülebilir. Doğumdan sonra egzersiz yaparak ve beslenmeye dikkat ederek bu deformasyonların azaltılması sağlanabilir. Özellikle egzersiz alınan fazla kiloların verilmesinde ve sarkma olan kısımların sıkılaşmasında oldukça önemlidir. Bazı anneler doğumdan sonra korse kullanmanın sarkma olan kısımlara iyi geleceğine düşünmektedir.

Gebelikten sonra korse kullanmanın sarkma olan kısımlara bilinen olumlu bir etkisi yoktur. Bu sarkmaların sebebi karın kaslarının gücünü kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun içinde egzersiz sarkmalarla savaşmakta en etkili silahtır. Korse kullanmanın sarkan yerleri düzelteceği yönündeki düşünce kesinlikle yanlıştır. Hamilelik döneminde alınan kilolar nedeniyle deforme olan ve güçsüzleşen kasları bu tarz ürünler sıkılaştıramaz. Ayrıca alınan kilolar ve yağlarda bu korseler ile erimemektedir. Karın bölgesinin eski formuna kavuşması ve alınan kiloların verilmesi için egzersiz şarttır. Bunun dışında korse kullanmak gibi başvurulan diğer yollar kalıcı bir çözüm sağlamayacaktır.

Ayrıca korse kullanımında korse kullandığınız bölgeyi çok sıkacağı için ciddi rahatsızlıklara da sebep olabilir. Bu yüzden eğer korse kullanmayı planlıyorsanız saatlerce değil yalnızca birkaç saat kullanmanız gerekmektedir ve bunun yanında doktorunuza danışarak kullanmanızda fayda vardır. Belinizle ya da omurganızla ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktora danışmadan asla bu tarz ürünler kullanılmamalıdır. Hamilelik döneminde kesinlikle korse kullanılmamalıdır. Bu dönemde karın sürekli büyüdüğü ve bebek geliştiği için korse baskı oluşturacağından bebekte sıkıntılara yol açabilir.