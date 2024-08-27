26-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan satranç turnuvasına yurt içi ve yurt dışından toplam 440 sporcu katılıyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla başladı.

26-31 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan satranç turnuvası açılışı programı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Satranç Federasyonu Başkanı Cemal Gürsel Toy, yurt içi ve yurt dışından toplam 440 sporcunun katılımlarıyla Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, “Dünyanın en eski ve en popüler strateji oyunları arasında yer alan satranç, yediden yetmişe herkes için önerilen bir zeka oyunudur. Zihinsel aktiviteyi artıran ve hafızayı güçlendiren satranç, çocuklara öğretilebilecek en yararlı oyunlar arasında gösterilmektedir. Çocuk gelişimine olumlu katkılarda bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanan bu zekâ oyunu, 4-6 yaş ve üzerindeki tüm çocuklara tavsiye edilmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. Satrancın bu gibi daha birçok faydası vardır. 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.