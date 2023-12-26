Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Malkara-Hayrabolu üzeri Batkın Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Süvari (21) idaresindeki 59 ADT 455 plakalı araç, karşı yönden gelmekte olan ve süt taşıyan kamyon ile çarpıştı.

Malkara İtfaiye İstasyon Amirliğine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulans ile Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.