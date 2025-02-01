Maltepe Belediyesi, "Bizi Buluşturan Mekânlar" projesi ile kültür ve sanat etkinliklerini herkes için erişilebilir hale getirmeye hazırlanıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) AB desteğiyle yürüttüğü "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında "Kreşendo"nun öncülüğünde, "Roof Coliving", Şişli ve Ataşehir belediyelerinin ortaklığıyla ve "Youth For Good" ve "Pingoin" iştirakiyle yürütülen "Bizi Buluşturan Mekânlar" projesinde Maltepe’de keşif amaçlı bir saha gezisi gerçekleştirildi.Kamusal alanda mekân-insan ilişkisinin katılımcı yollarla yeniden gözden geçirildiği projede, Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, AB Hibe Projeleri Birimi, "Youth For Good" ve "Pingoin" katılımıyla ilçenin önemli kültür-sanat alanlarından ve mekânlarından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve tarihi Beşçeşmeler Meydanı ziyaret edildi.

"Kültürel programlama rehberi tasarlanacak"

Müziği herkes için bir ifade, ilham ve keşif alanına dönüştürmeyi amaçlayan müzik kurumu "Kreşendo"nun Türkiye’de kültür ve sanat alanında faaliyet

gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeyi amaçladığı projesiyle sanatçılar, sivil toplum temsilcileri, işletmeciler ve kültür-sanat aktörlerinin mekânların kullanıcısı olan mahalleli ve izleyicilerin deneyimleri de dâhil edilerek, çok paydaşlı bir programlama sürecinin ortaya konulması planlanıyor. Projeyle kırılgan grupların katılımlarının da önemsendiği bir kültürel programlama rehberi tasarlanacak. Geliştirilen bu rehberin belediyeler tarafından uygulanması için bir çerçeve olması hedefleniyor. Projeyle belediyelerin kapsayıcı bir kültür politikası oluşturmasına aracılık etmek ve bu doğrultuda kültür-sanat faaliyetleri için kamusal alanlarda programlamaya ve mekânsal tasarıma yardımcı olacak uygulanabilir bir model oluşturulması amaçlanıyor.