İstanbul'da Maltepe Belediyesi, 18 mahallede asfalt ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri 2025 yılı içinde bin 670 ton asfalt serimi gerçekleştirerek asfalt ve kaldırımdan kaynaklı sorunlarını en aza indirdi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelindeki 18 mahallede sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan plan çerçevesinde hareket ediyor.

Modern teknolojiyle donatılmış 3 asfalt robotu ve uzman ekiplerin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde şimdiye kadar toplam 1.670 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Esenkent Mahallesi Kanipaşa Caddesi özelinde sürdürülen çalışmalarda ise 500 ton asfalt dökülerek bölge ulaşımının daha konforlu hale getirilmesi sağlandı.

Maltepe Belediye başkanı Mimar Esin Köymen çalışmaları yerinde incelerken, belediye yetkilileri, hava koşulları ve teknik planlamalar doğrultusunda asfalt serim çalışmalarının yıl boyunca hız kesmeden süreceğini vurguladı. Maltepe Belediyesi, bu altyapı yatırımlarıyla hem ulaşım güvenliğini artırmayı hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor