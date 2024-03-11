İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'de mobilya malzeme sektörüne yönelik kapsamlı ve uluslararası bir fuar düzenleyeceklerini açıkladı. Uğurdağ, "Mobilyadan sonra mobilya malzeme ve tedarik sektörünün de kalbinin İnegöl'de atacak" dedi.

Momarik Expo ismiyle düzenlenecek fuarın 4-7 Haziran 2024 tarihleri arasında MODEF Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyarete açacağını kaydeden Başkan Yavuz Uğurdağ, fuarın sektördeki yenilikleri ve son trendleri takip etmek isteyen yerli ve uluslararası katılımcıları bir araya getireceğini söyledi.

TEDARİK SEKTÖRÜNDE DE YÖN VEREN BİR KONUMDAYIZ

Uğurdağ fuara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mobilya sektörünün kalbinin attığı şehrimizde şimdi de malzeme ve tedarik fuarı düzenlemek için kolları sıvadık. 36.000 üretici ile 200 ülkeye ihracat yapan ve şu an dünyanın en büyük 13’üncü üreticisi konumunda olan ülkemizin en önemli mobilya üretim merkezi konumunda olan İnegöl, mobilya sektörünün yanı sıra mobilya malzeme ve tedarik sektörüne de yön veren bir konumda. Bu konumumuz daha da güçlendirmek ve Türk mobilya sektörüne sadece tasarım-model anlamında değil malzeme ve tedarik konusunda da liderlik yapmak için çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerleyerek Momarik Expo fuarını Türkiye’nin önemli fuarlarından biri haline getirmek istiyoruz” dedi.

FUARIMIZ; İŞ BİRLİĞİ VE TİCARET FIRSATLARI SUNACAK

Fuara katılım için başvuruların alınmaya başlandığını sözlerine ekleyen Başkan Uğurdağ, “Fuarımız İnegöl, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden tedarikçi firmalarımızın katılımına açık olacak. Ayrıca yine ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel alım heyetlerini ağırlayacağız. Fuarımız; mobilya üreticileri, tasarımcılar, tedarikçiler ve alıcıları bir araya getirerek iş birliği ve ticaret fırsatları sunacak. Fuar süresince katılımcılarımızın ürünlerini sergilemeleri, yeni iş bağlantıları kurmaları ve sektördeki en son gelişmeleri keşfetmeleri için geniş bir platform sunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Momarik Expo Mobilya Malzeme ve Tedarik Fuarına katılım sağlamak isteyen değerli tedarikçi firmalarımız detaylı bilgi alabilmeleri adına 0224 713 16 26 numaralı telefondan veyahut [email protected] adresinden irtibata geçebilirler. Düzenleyeceğimiz fuarımızın şimdiden şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'de mobilya malzeme sektörüne yönelik kapsamlı ve uluslararası bir fuar düzenleyeceklerini açıkladı. Uğurdağ, "Mobilyadan sonra mobilya malzeme ve tedarik sektörünün de kalbinin İnegöl'de atacak" dedi.

Momarik Expo ismiyle düzenlenecek fuarın 4-7 Haziran 2024 tarihleri arasında MODEF Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyarete açacağını kaydeden Başkan Yavuz Uğurdağ, fuarın sektördeki yenilikleri ve son trendleri takip etmek isteyen yerli ve uluslararası katılımcıları bir araya getireceğini söyledi.

TEDARİK SEKTÖRÜNDE DE YÖN VEREN BİR KONUMDAYIZ

Uğurdağ fuara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mobilya sektörünün kalbinin attığı şehrimizde şimdi de malzeme ve tedarik fuarı düzenlemek için kolları sıvadık. 36.000 üretici ile 200 ülkeye ihracat yapan ve şu an dünyanın en büyük 13’üncü üreticisi konumunda olan ülkemizin en önemli mobilya üretim merkezi konumunda olan İnegöl, mobilya sektörünün yanı sıra mobilya malzeme ve tedarik sektörüne de yön veren bir konumda. Bu konumumuz daha da güçlendirmek ve Türk mobilya sektörüne sadece tasarım-model anlamında değil malzeme ve tedarik konusunda da liderlik yapmak için çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerleyerek Momarik Expo fuarını Türkiye’nin önemli fuarlarından biri haline getirmek istiyoruz” dedi.

FUARIMIZ; İŞ BİRLİĞİ VE TİCARET FIRSATLARI SUNACAK

Fuara katılım için başvuruların alınmaya başlandığını sözlerine ekleyen Başkan Uğurdağ, “Fuarımız İnegöl, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden tedarikçi firmalarımızın katılımına açık olacak. Ayrıca yine ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel alım heyetlerini ağırlayacağız. Fuarımız; mobilya üreticileri, tasarımcılar, tedarikçiler ve alıcıları bir araya getirerek iş birliği ve ticaret fırsatları sunacak. Fuar süresince katılımcılarımızın ürünlerini sergilemeleri, yeni iş bağlantıları kurmaları ve sektördeki en son gelişmeleri keşfetmeleri için geniş bir platform sunmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda Momarik Expo Mobilya Malzeme ve Tedarik Fuarına katılım sağlamak isteyen değerli tedarikçi firmalarımız detaylı bilgi alabilmeleri adına 0224 713 16 26 numaralı telefondan veyahut [email protected] adresinden irtibata geçebilirler. Düzenleyeceğimiz fuarımızın şimdiden şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.