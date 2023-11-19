Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisi olan mandalina tam bir vitamin deposu ve çok faydalı. Fakat mandalinayı soyarken yapılan hata meyvenin birçok faydasını yok edebiliyor. İşte mandalinanın faydaları...

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, mandalinan kanserden diyabete kadar pek çok kronik hastalığa karşı faydalı olduğunu belirtti.

Mandalinanın faydaları

Uzman Diyetisyen Yıldırım, mandalinanın faydalarını şöyle sıraladı; “Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalık riskini azaltır.

C vitamini kolon, akciğer, yemek borusu, meme ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin oluşmasına engel olur. Ayrıca C vitamini vücutta kollajen sentezi için önemlidir.

Mandalinada oldukça fazla A vitamini olduğu için göz sağlığı, hücre büyümesi ve sağlıklı kemikler için önemlidir.

Mandalinanın kabuğun altındaki beyaz lifler çok faydalıdır, onlarda atılmayıp tüketilmelidir. Mandalina potasyum bakımından zengin olduğu için tansiyonu düşürür. Hücreleri yeniler, obeziteyi önler. İçindeki lifler bağışıklık sitemini güçlendirir ve hafızayı da geliştirir.

İlerleyen yaşlarda oluşan kemik erimesine karşı savaş verir” dedi.