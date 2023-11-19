Google CEO'su Sundar Pichai, Android kullanıcılarını sideloading riskine karşı uyararak bu özelliği kullanmamaları konusunda önemli bir açıklama yaptı. Mobil işletim sistemlerindeki sideloading tartışmalarına katılan Pichai, bu sürecin cihazları kötü amaçlı yazılımlara karşı büyük bir tehlike arz ettiğini vurguladı.

Google'un CEO'su, ABD ve Google arasındaki antitröst davası bağlamında Android'in güvenlik konusundaki önemli yönlerine dikkat çekti. Sundar Pichai, Android kullanıcılarına yönelik uyarısında, "Telefonunuzu tamamen tehlikeye atmanıza izin vermek istemiyoruz. Telefonunuza kötü amaçlı yazılım yükleyebilirsiniz ve güvenliğinizi gerçekten çok önemli ölçüde tehlikeye atabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İşte O Uyarı!

CEO Pichai, sideloading konusunda Apple'ın tutumunu destekleyecek resmi olmayan kaynaklardan uygulama yüklemenin, kötü amaçlı yazılım yüklenme riskini artırdığına dikkat çekti. Ayrıca Play Store dışından uygulama yüklenmesine Android platformunda izin verileceğini, ancak kullanıcılara sideloading yapmamalarını önerdi. Pichai, ortalama bir kullanıcının APK'nın güvenlik risklerini anlamayabileceğini belirterek Android'in esnekliği ile birlikte dikkatsizce yapılan uygulama yüklemelerinin büyük güvenlik ihlallerine yol açabileceği konusunda uyardı.