Türk alternatif rock müziğinin öncü gruplarından maNga, Zeytinli Rock Festivali'nde verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.MUĞLA (İGFA) -maNga Zeytinli Rock Festivali'nde coşkulu bir performansa imza attı

Festivalin 10. yılında sahne alan grup, müthiş bir kalabalığın önünde gerçekleştirdikleri sahne şovlarıyla adeta görsel bir şölen sundu.

Grubun solisti Ferman Akgül, performansının bir bölümünde sahneden inerek seyircilerin arasına katıldı ve hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi. Konserin sürprizlerinden biri ise, Amerikalı ünlü perküsyonist Jarrod Cagwin’in, "Evdeki Ses" parçasında gruba eşlik ederek perküsyon performansıyla geceye damgasını vurması oldu.

maNga, 20. Yıl Turnesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.