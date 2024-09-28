Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, bir binanın teras katında yapılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Pirireis Mahallesi Ulubey Sokak’ta bulunan bir sitenin teras katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın teras katında yapılan mangal sonrası çatıya sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çatıda yükselen alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sirayet etmeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.