Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortaklığında başlatılan projeyle olası deprem afetine karşı hızlı değerlendirme testiyle binalarda risk analizi yapılıyor. Sahada bulunan ekipler 3 mahallede yaklaşık 10 bin dairede hızlı değerlendirme testiyle risk analizini yaptı.MANİSA (İGFA) - Yaşanan depremlerin ardından hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Manisa’daki 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testini ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

75. Yıl, Unubozköy ve Laleli Mahallesi’nde tamamlanan çalışmaların ardından Mesir Mahallesi’nde başlatılan çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, MCBÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Demir de takip etti.

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe,” Manisa Büyükşehir Belediye Sayın Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Ataç arasında imzalanan protokol kapsamında binalarda hızlı değerlendirme testiyle risk analizi başlatmıştık. İnternet sitelerinden aldığımız başvurularda en çok talebin olduğu 75. Yıl, Unbucozköy ve Laleli Mahallesinde değerlendirme testini tamamladık. 3 mahallede yaklaşık 10 bin dairede (bağımsız yapıda) hızlı değerlendirme testiyle risk analizini yaptık. Bu 3 mahallenin ardından 4. Mahalle olarak Mesir Mahallesi’nde çalışmalara başladık. Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yürüttüğü bu çalışmaya, İnşaat Mühendisleri Odası’nın katkısıyla hızla devam ediyoruz. İl merkezinde başladığımız bu çalışmamıza talebe bakılmaksızın 17 ilçemizde tüm binalarda dayanıklılık testini yapağız ”dedi.