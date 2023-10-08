Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde mezarlık çevre güvenliklerinin sağlanması amacıyla başlatılan himaye tel çit çalışması, Ahmetli ilçesine bağlı Seydiköy Mahalle mezarlığında da tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen himaye tel çit çalışması, Ahmetli ilçesine bağlı Seydiköy Mahallesi mezarlığında da tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, tel çit çalışması tamamlanan Seydiköy Mahalle mezarlığında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, Planlama Şube Müdürü Ali Eroğlu, Ahmetli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç ve Seydiköy Mahalle Muhtarı Nasuh Sururi Yılmaz da eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca himaye tel çit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, mezarlıkların güvenliği açısından çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi. Yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Seydiköy Mahalle Muhtarı Nasuh Sururi Yılmaz da, yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti. İncelemelerin ardından Daire Başkanı İra, şube müdürleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Hizmet Binası’na da ziyaret gerçekleştirdi.