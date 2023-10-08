Muğla Basın Emekçileri Platformu tarafından “Haberci Gözüyle Muğla” fotoğraf sergisi açıldı.MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 8’incisi düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, Muğla Basın Emekçileri Platformu ve Menteşe Belediyesi işbirliği ile “Haberci Gözüyle Muğla” fotoğraf sergisi, Karabağlar Yaylası Narlı Kahve’de açıldı.

Sergide, Menteşe’de görev yapan basın mensupları ile kamu kurumlarının Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi çalışanlarının fotoğrafları yer aldı.

Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve vatandaşların katıldığı sergide yer alan 22 eser büyük ilgi gördü.

Kaymakam Eriş ve Başkan Gümüş, sergiyi gezerek fotoğrafların hikayeleri ve teknik bilgileri ile ilgili eser sahiplerinden bilgi aldı.

Başkan Gümüş, burada yaptığı açıklamada, şenlikler kapsamında Muğla Basın Emekçileri Platformu üyelerinin açmış olduğu sergiden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Platform Koordinatörü Esma Turan da şenlikler kapsamında açtıkları “Haberci Gözüyle Muğla” temalı fotoğraf sergisinin oldukça ilgi gördüğüne dikkati çekerek, Menteşe Belediyesi’ne ve eser sahibi platform üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergiye katılan platform üyelerine, plaket ve teşekkür belgeleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.