Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olan Alaşehirli polis memuru Hüseyin Şimşek başta olmak üzere, Pençe-Kilit operasyon bölgesi ve yurdumuzun her köşesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için çarpışırken canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andı.MANİSA (İGFA) - Ekim ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir nüfusuna kayıtlı hemşerimiz Hüseyin Şimşek başta olmak üzere, Pençe-Kilit operasyon bölgesi ve yurdumuzun her köşesinde vatanımızın bölünmez bütünlüğü için çarpışırken canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle andı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin Libya’da görevini sürdürdüğünü de belirten Başkan Ergün, “AFAD görevlendirmesiyle büyük bir sel felaketi yaşayan Libya’da bulunan İtfaiye Daire Başkanlığımız, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimize Allah kolaylık versin diyorum” dedi.