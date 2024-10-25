Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Ticaret Müdürlüğü işbirliğinde kentteki zincir marketlerde ve parekende satış noktalarında fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden işletmeler, uyarılarak idari para cezası uygulandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Ticaret Müdürlüğü işbirliğinde tüketicilerin haklarını korumak ve haksız fiyat uygulamaları önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Marketler, mağazalar ve diğer perakende satış noktalarında yapılan denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler, uyarılarak idari para cezası uygulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşların şikayetlerini ilgili birimlere iletebileceğini belirtti.