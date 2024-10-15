Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk eğitim merkezlerinde bulunan miniklere ’’Mahremiyet Eğitimi’’ verildi. Çocuk-ergen psikoloğu Duygu Ekici tarafından verilen eğitime 3-5 yaş aralığında olan minik öğrenciler katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi düzenlediği eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uncubozköy, Kentpark ve Adnan Menderes çocuk eğitim merkezlerinde ’’Mahremiyet Eğitimi ’’ verildi. Çocuk-ergen psikoloğu Duygu Ekici tarafından verilen ’’Benim Bedenim’’ adlı eğitimde 3-5 yaş aralığındaki çocuklar yer aldı. Psikolog Ekici, eğitimde miniklere; beden bilgisi, dokunma ve sınırlar, özel alanlar, özel bölgeler ve güvenli iletişim konuları hakkında bilgi verdi. Verilen eğitimde 3-5 yaş arasındaki çocukların istismar riskini azaltmak ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, çocukların kendi bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını, hayır deme yetisini geliştirmelerini ve özel alanlarını sınırlamaları amaçlandı.

Kaynak: igf