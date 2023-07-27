MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirci’de altyapı çalışmalarının tamamlandığı Sanayi Sitesi bölgesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları başladı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezin altyapısını baştan aşağı yenilerken Manisa Büyükşehir Belediyesi de bozulan yollarda altyapı çalışmasına başladı.

Bu kapsamda çalışmaların tamamlandığı Sanayi Sitesi bölgesinde kilit parke taşların aktarımı sağlanarak hızla döşeme işlemi başlatılıyor. Üstyapı çalışmasının başladığı bölgeyi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları ile birlikte inceledi. Üstyapı çalışmalarında planlanan takvim hakkında Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarına bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, ilçenin sağlıklı altyapının ardından modern bir üstyapıya kavuşacağını belirtti.

İncelemeler sırasında Topkaya’ya eşlik eden Demirci heyeti yürütülen çalışmanın önemine değindi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.