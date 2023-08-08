Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 50.Yıl Mahallesi Horozköy Meydanına kurulan MASKİ MATİK Cihazı muhtar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün kredi kartı veya bankamatik kartıyla abonelerin su faturası ödeme ve kartlı sayaçlarına su yükleyebilmesi için geliştirdiği MASKİ MATİK cihazının saha montajları sürüyor.

Bu kapsamda 50.Yıl Mahallesi Horozköy Meydanına kurulan MASKİ MATİK Cihazı muhtar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Muhtar ve vatandaşlar cihazın kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını ifade ederek MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, “İdaremiz bünyesindeki AR-GE birimince yazılımı ve donanımı yapılan yeni MASKİ MATİK cihazlarımız, abonelerimizin su faturası ödeme, kartlı sayacına su yükleme gibi işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmesi amacıyla geliştirildi. Vatandaşlarımızın kullanımına sunulan yeni cihazlarımızda manyetik alan, kredi kartı ve banka kartı özelliği de mevcut. Ayrıca MASKİ MATİK’lerde işlem ücretini de 3 TL’ye düşürdük. Bu ücreti de genel bakım giderleri, makbuz ücreti gibi sadece giderlerin karşılanması adına kar amacı gütmeden alıyoruz. Cihazlarımızın montajlarını hızla gerçekleştiriyoruz. 50.Yıl Mahallemizde de çalışmaları tamamladık. Mahalledeki vatandaşlarımız ve çevre mahalle sakinlerimiz de bu kolaylıktan yararlanabilecek. Hayırlı olsun” dedi.