Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Cumartesi gününden itibaren yaşanan yoğun yağış nedeniyle Şeyhdavutlar-Sarıgöl arasında heyelan yaşandı.MANİSA (İGFA) - Sarıgöl’de yoğun yağışın neden olduğu selle birlikte Şeyhdavutlar - Sarıgöl arasında heyelan yaşandı.

Yaşanan heyelanla birlikte zarar gören yola Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi’ne bağlı ekipler hızla müdahale etti.

Ekiplerin özverili çalışmasıyla aynı gün yol ulaşıma açılmasına karşın, yağışın devam etmesiyle birlikte yolun bir kısmı koptu.

Heyelan yaşanan bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, kontrollü bir şekilde yolu ulaşıma açtı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle, herhangi bir can kaybı olmadan bu afeti atlattıklarını belirten Güneydamları Mahalle Muhtarı Rıfat Coşkun, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sarıgöl Belediye Başkanımıza ve emeği geçen belediye personeline teşekkür ediyorum. Sel felaketinin ardından, belediyelerimiz hızla yardıma geldi. Gecenin kaçı olursa olsun, kepçelerimiz, greyderlerimiz geldi. Yollarımızı açtık. Vatandaşlarımız herhangi bir can kaybı yaşamadan bu afeti atlattık” dedi.