MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi'ne daha verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller mahallesine daha verimli, daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına başladığı sondaj çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında borulama ve kompresör işlemleri tamamlandı. Deneme pompası atılmasına müteakip, suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.

Mahalle muhtarı Hüseyin Elver, “Mahallemizde su yetersizliği problemi yaşıyorduk. Mevcut pompamızın da gerekli verimi vermemesinden dolayı sıkıntılar yaşadık. MASKİ Genel Müdürlüğümüze sondaj başvurusunda bulunduk. Gerekli incelemelerin ardından sondaj çalışmaları başladı. İnşallah yeterli suya kavuşacağız. Su sorunumuz kalmayacak. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve tüm ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.