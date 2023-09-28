MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Sanayi Sitesi'nde bulunan Abacılar Deresinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma neticesinde su akışı sağlıklı hale getirilerek, taşkın tehdidi ortadan kaldırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreyi tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesi Sanayi Sitesinde bulunan Abacılar Deresinde 1 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında dere tabanı ve kenarları temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

Yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte derenin düzenli akışı sağlandı. Vatandaşlar, çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.