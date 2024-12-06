Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin de katılımcısı olduğu Fermuar Sistemi'nin topluma tanıtılma süreci başlatıldı.MANİSA (İGFA) - 'Yaşama Yol Ver' sloganıyla başlatılan Fermuar Sistemi'nde ambulansların ve acil geçiş üstünlüğüne sahip araçların trafikte daha hızlı ilerlemesi sağlanacak.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşecen ilk tanıtım toplantısında İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli birer sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Şener Şen, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, Büyükşehir İtfaiyesi Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, 112 acil servis, itfaiye, emniyet, jandarma ve trafik ekipleri yer aldı.



İnsan yaşamında saniyelerin önemine vurgu yapan Manisa Sağlık İl Müdürü Erol Karaca, “Manisa’da bir trafik kültürü, bir gelenek geliştirerek bu konuyu pekiştirmek istiyoruz. Acil Sağlık Hizmetlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Saniyeler gerçekten hayat kurtarır. Bu abartı değil. Kanamalı kazalarda, kalp krizlerinde insanları kurtarmak an meselesi. Fermuar sistemiyle ambulans hedefe hızlı bir şekilde ulaşıyor. Müdahalesini hızlı bir şekilde yapıyor ve bu arkadaşlar yapılan fiziksel çalışmalarda hayatta kalma ihtimalini yüzde 40 oranında arttırıyor. Gerçekten önemli bir rakam'' dedi.

Fermuar Sistemi'nin sürücü kursları ders içeriğine alınacağını belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, “Böyle bir kültürün oluşması gerektiğini fark edilmiş. Bu bizim açımızdan da önemli. Yol veren de bir kahraman, acil hizmeti sunan arkadaşlarımız da kahraman, o yol verenler de. Çünkü onlarda hayat kurtarıyor. O yüzden biz öncelikle okullarımızda tabii ki ama olmazsa olmaz sürücü kurslarımızda yer alacak. 75 tane kursumuz var. Ehliyet verirken bu kavramın artık bizim ders kitaplarımızda da, sınavlarımıza da, sorularımıza da girmesini istiyoruz. Paniklemeden nereye gideceğini bilmek önemli'' ifadelerini kullandı.