Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Türk Tasavvuf Musikisi ve Mevlidhanlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 25. Geleneksel Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni, Spil Dağı’nın zirvesinde Atalanı mevkiinde gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 25’incisi düzenlenen Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni’ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak, bu geleneğin yaşatılması adına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, “25. Geleneksel Hafızlar ve Mevlidhanlar Şöleni’nin devam etmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ortamda edeceğimiz duaların, okunan Kuran-ı Kerim’in cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm atalarımızın, şehitlerimizin ve vefat etmişlerimizin ruhlarına ulaşmasını Rabbimden diliyorum” dedi.

Manisa’nın simgesi Spil Dağı’nın bu güzel doğasında, kültürümüzün dokusunda yer etmiş olan mevlit geleneğini yaşattıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Bu tür etkinliklerin, farklı inançlara sahip insanların bir araya gelerek ortak değerlerimizi paylaşmasına imkan tanıdığına inanıyorum. Bu güzel gelenekler, aynı zamanda kültürümüzün zenginliğini ve çeşitliliğini de gösteriyor. Dinin, yalnızca ibadet olmadığını, aynı zamanda insanlara yol gösteren, onları iyiye ve güzele yönelten bir rehber olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dinin, bireysel inanç meselesi olmakla birlikte, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğu gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Din; adaleti, eşitliği, merhameti ve hoşgörüyü teşvik ederek, daha iyi bir dünya inşa etmemizi sağlar. “OKU” emriyle başlayan İslam dininin temelinde de hoşgörü, saygı, temizlik, birlik ve beraberlik yatmaktadır. O açıdan bu güzel etkinliklerin bunları anlatmak için önemli bir fırsat olduğuna da inanıyorum” diye konuştu.