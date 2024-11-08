Manisa'da Şehzadeler Kaymakamlığı ve Manisa Çukurovalılar Derneği işbirliğinde Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikâh ve Konferans Salonu’nda Atatürk’ün silah arkadaşı ve İstiklal Savaşı Gazisi Manisalı Ali Bey’in anlatıldığı konferans düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Şehzadeler Kaymakamlığı ve Manisa Çukurovalılar Derneği işbirliğinde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Manisalı Ali Bey’in yaşam öyküsünün ve hatıralarının anlatıldığı konferans gerçekleştirildi.

Bedesten Nikah ve Konferans Salonu’ndaki programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Çukurovalılar Derneği Başkanı İrfan Doruk, protokol üyeleri, Manisalı Ali Bey’in torunları ve yurttaşlar katıldı.

Araştırmacı-yazar Yusuf Delikoca, konferansta yaptığı sunumla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve Atatürk’le aynı yıl doğup aynı yıl vefat eden Manisalı Ali Bey hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Manisa Ali Bey kitabının yazarı Delikoca, konferansta Manisalı Ali Bey’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından iki defa İstiklal Madalyası ile ödüllendirildiğini ve Milli Mücadele döneminde Kilikya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ilk üyelerinden biri olduğunu söyledi. Ayrıca, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Suriye Cephesi'nden 31 Ekim 1918 tarihinde Adana'ya gelerek Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini devralan Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Adana'da düşman işgaline karşı ilk direnişe geçen vatanseverlerden biri olduğunu belirtti. Karaisalı, Pozantı ve Tarsus cephelerinde müfreze lideri olarak düşman birlikleriyle savaşan Manisalı Ali Bey’in, Sakarya Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Süvari Alayı'nda görevliyken, 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren kahraman askerler arasında yer aldığı da ifade edildi.

Kahramanlığı ve mücadelesiyle Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Manisalı Ali Bey’in hatırası Tarihi Bedesten Konferans Salonu’ndaki programla bir kez daha yad edildi.

Programın sonunda Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel tarafından yazar Yusuf Delikoca’ya ve Manisalı Ali Bey’in torunları Ali İhsan Manisalı, Mehmet Tufan Gökbuket ve Mehmet Hakan Tahiroğlu’na hediye takdimi yapıldı.