MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim, Gölbaşı ve Yeşilyayla mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına sondaj çalışması gerçekleştirdi. Açılan kuyudan saniyede 7 litre verime sahip suya ulaşıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim, Gölbaşı ve Yeşilyayla mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışması gerçekleştirdi.

Çiftçiibrahim Mahallesi'nde açılan sondaj çalışmalarını MASKİ Şefi Tuba Ural da takip etti.

Açılan kuyudan 7 litre verime sahip suya ulaşıldı. Sondaj yapılacak analizlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak. Mahalle muhtarları çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.