Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki park ve bahçelerin daha sağlıklı ve düzenli sulanması için önemli bir adım attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, yeşil alanları sulayan sondajların bakımları yapıldı. Eskiyen ve işlevini yitiren ters yıkamalı kum filtrelerinin yenilenmesi çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak Alfemo sondaj, çevre yolu Dericiler Sitesi kavşağı sondaj ve çevre yolu Isuzu sondaj noktalarında yeni filtreler monte etti.

Saniyede 20 litre suyu filtre eden sistem sayesinde sulama hatlarında oluşabilecek kum tıkanıklıklarına karşı önlem alınmış oldu. Yenilenen filtreler sayesinde; sulama hatlarında oluşabilecek tıkanıklıklar önlenecek, su tasarrufu sağlanacak ve yeşil alanların daha uzun ömürlü olması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayla birlikte şehrin yeşil dokusunu koruma ve geliştirme hedefini bir adım daha ileriye taşıyor.

Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, sondaj filtresi yenileme çalışmalarının Alfemo sondaj, çevre yolu ısuzu sondaj ve çevre yolu dericiler kavşağı sondaj noktalarında tamamlandığını belirterek, çalışmaların OSB kavşak sondaj, Öğretmenler evi sondaj, saat kulesi sondaj, Muradiye yan yol 1 sondaj ve 301 Karaçay rekreasyon alanı sondaj noktalarında da devam edeceğini söyledi. Kuğu, bu sayede yeşil alanlarda sulama suyu kalitesinin artacağını ve böylelikle bitkilerin daha sağlıklı büyüyeceğini ifade etti.