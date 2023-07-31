Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sessizliği devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim adımları atmaya devam ettiği göz önünde bulunduruluyor. Türkiye, 2023 seçimlerini geride bıraktı ve şimdi gözler 2024 Mart'ında gerçekleşecek yerel seçimlere çevrildi. Henüz netlik kazanmayan bir durumda, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den mi yoksa CHP'den mi aday olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde, AK Parti'nin Ankara için aday olarak kimin çıkacağı da herkes tarafından merak ediliyor.

Bu bağlamda, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un sürpriz adaylık hamlesi herkesi şaşırttı. Altınok, konuk olduğu bir programda "Göreve hazırım" mesajı verdi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğini belirtti. Başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçiren Altınok, projelerinin hazır olduğunu ve Ankara'yı iyi bildiklerini vurguladı. Ayrıca, Keçiören'de farklı kesimlerden oy aldıklarını ve Ankara genelinde de güçlü bir seçmen desteğine sahip olduklarını ifade etti. Partisi ve ittifakının takdir etmesi halinde Ankara Büyükşehir için hazır olduklarını belirtti.

Özellikle, Turgut Altınok'un kızının İYİ Parti'ye katılması ve Meral Akşener'in "Efsane belediye başkanının kızı" ifadesini kullanması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkmıştı.